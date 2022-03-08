Son dakika 3. sayfa: Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

08.03.2022 12:12
Son dakika 3. sayfa: Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki firmada kaynak ustası olarak çalışan 28 yaşındaki A.C dengesini kaybederek çalıştığı iskeleden denize düştü. İşçinin cansız bedenine deniz polisi ulaştı.

A.C'nin cansız bedeni sonrasında Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

Son dakika 3. sayfa: Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

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Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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