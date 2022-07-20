Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

20.07.2022 14:43
Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri: Bilecik'in Bayırköy beldesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bayırköy'de sabah saatlerinde seyir halinde olan 11 ABD 122 plakalı tomruk yüklü çekici tırın arka lastiklerinden biri alev aldı. Yangını fark eden sürücü olayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Bayırköy Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını ivedilikle söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bayırköy, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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