Alınan bilgiye göre, Bayırköy'de sabah saatlerinde seyir halinde olan 11 ABD 122 plakalı tomruk yüklü çekici tırın arka lastiklerinden biri alev aldı. Yangını fark eden sürücü olayı 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Bayırköy Belde Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangını ivedilikle söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bayırköy, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Tomruk yüklü tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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