Konya haberleri: Konya'da "Topal" lakaplı uyuşturucu satıcısı ve yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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Konya haberleri: Konya'da "Topal" lakaplı uyuşturucu satıcısı ve yardımcısı tutuklandı

15.10.2022 10:47

Konya 3. sayfa haberine göre Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 6 kilo 110 gram eroin ve 1 milyon 222 bin lira suç unsuru para ele geçirildi.

Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 6 kilo 110 gram eroin ve 1 milyon 222 bin lira suç unsuru para ele geçirildi. Olayla ilgili "Topal" lakaplı uyuşturucu satıcısı ve yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmaları neticesinde merkez Karatay ilçesinde bir ikamette yüklü miktarda eroin maddesi saklandığı bilgisi edinildi. Narkotik ekipleri yapılan hazırlıkların ardından adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evin müştemilatında bulunan kümeste yuva görünümünde çorap içine zulalanmış toplam 6 kilo 110 gram eroin ile evde yapılan aramada 1 milyon 222 bin TL suç unsuru para ele geçirilerek el konuldu.

Operasyon sonucu evde bulunan ve çevresinde "Topal Elvan" olarak bilinen Elvan D. ve yardımcısı Aslı T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan her 2 şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak/ bulundurmak' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya haberleri: Konya'da 'Topal' lakaplı uyuşturucu satıcısı ve yardımcısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya haberleri: Konya'da "Topal" lakaplı uyuşturucu satıcısı ve yardımcısı tutuklandı - Son Dakika
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