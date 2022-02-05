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Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı

05.02.2022 10:45

Son dakika haber: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanınca polis tarafından durdurulan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tehlikeli şekilde araç kullanınca polis tarafından durdurulan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Ceza kesilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çayırova ilçesinde bir sürücünün tehlikeli araç kullandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AIY 734 plakalı Tofaş marka otomobili Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde 1.60 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye ters kelepçe yapıldı. Daha sonra cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı

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Çayırova, Tragger, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı - Son Dakika
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