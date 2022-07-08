Son dakika 3. sayfa: Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

08.07.2022 13:28
Son dakika 3. sayfa: Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da traktör, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da traktör, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çay ilçesi Bulanık köyü yakınlarında meydana geldi. Arkasına bağladığı traktörü çeken kamyonet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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