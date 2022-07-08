Edinilen bilgilere göre, kaza Çay ilçesi Bulanık köyü yakınlarında meydana geldi. Arkasına bağladığı traktörü çeken kamyonet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da traktör, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Traktör, otomobil ve minibüsün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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