Turuncu listeye bir çizik daha - Son Dakika

Turuncu listeye bir çizik daha

Turuncu kategoride aranan PKK-KCK terör örgütü üyesi "Baver-Çektar" kod adlı terörist Ahmet Herdem üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya'da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Turuncu kategoride aranan PKK-KCK terör örgütü üyesi "Baver-Çektar" kod adlı terörist Ahmet Herdem üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya'da etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Erzincan'a götürülen terörist tutuklandı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

"Erzincan Valiliği olarak PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve halkımızın huzurlu bir yaşam sürmesi amacıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesi ile Amasya ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri ile beraber yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü adına Tunceli kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde uzman sabotajcı olarak tanınan, yakalandığı esnada üzerinde bulunan el bombasının pimini çekerek intihar eylemi gerçekleştirmek isteyen, ilimiz ve Tunceli ilinde birçok EYP eyleminin planlayıcısı ve faaili olduğu tespit edilen, Erzincan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan görüşmelerde İstanbul iline Erzincan-Tunceli kırsalından eylem planlaması yapmak ve sabotaj eğitimi vermek amacıyla gittiğini beyan eden, Terör Arananlar Listesi Turuncu Kategoride bulunan Baver-Çektar kod A.H. (33) isimli örgüt mensubu iki adet sahte kimlik ile birlikte yakalanmış, ilimizde gömülü vaziyette sakladığı kullanmış olduğu uzun namlulu silah ve mühimmatı ele geçirilmiş ve 18.09.2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Ayrıca örgüt mensubuna yardım ve yataklık faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik operasyonel faaliyetler devam etmektedir.

Erzincan Valiliği olarak halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

(Ahmet Akbuğa/İHA)

İntihar, Amasya, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turuncu listeye bir çizik daha - Son Dakika

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