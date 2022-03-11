Son dakika 3. sayfa: Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ölü bulundu

11.03.2022 00:57
Son dakika 3. sayfa: Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de üniversite öğrencisi olan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hakan Akdeniz ölü bulundu.

Kocaeli'de üniversite öğrencisi olan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Hakan Akdeniz ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Çayırköy Mahallesi Gölkay Park mevkiinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Hakan Akdeniz'in cansız bedeni bir ağaçta asılı olarak bulundu. Çevredeki vatandaşların ağaçlık alanda cansız bedeni görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akdeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakan Akdeniz'in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşamını yitiren gencin, Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Üniversite, Çayırköy, Akdeniz, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Üç gündür kayıp olan üniversite öğrencisi ölü bulundu - Son Dakika


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