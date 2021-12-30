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Son dakika 3. sayfa: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü

30.12.2021 11:54

Son dakika haberi: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü Binanın duvarındaki bazı klima motorları da rüzgarın şiddetiyle yerinden koptu Deprem olduğunu düşünerek dışarı bakan bina sakinleri gördüklerine inanamadı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 'Kırmızı kod' uyarısının...

Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü

Binanın duvarındaki bazı klima motorları da rüzgarın şiddetiyle yerinden koptu

Deprem olduğunu düşünerek dışarı bakan bina sakinleri gördüklerine inanamadı

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 'Kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Antalya'da 3 katlı bir binanın çatısının duvarı araçların üzerine düştü. 4 aracın zarar gördüğü olayda bina bahçesi savaş alanına dönerken, deprem olduğunu düşünüp dışarı bakan vatandaşlar gördüklerine inanmakta zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Antalya'nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerine 'kırmızı kod' uyarısı yaparken, merkeze de uyarı yapmıştı. Dün gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2184 Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısının duvarı uçtu. Duvarda bulunan tuğla, beton ve mermer parçalarının uçması ile 4 araçta zarar meydan geldi. Bina bahçesi ise adeta savaş alanına döndü. Olayda binanın duvarındaki bazı klima motorlarının da yerinden koptuğu gözlemlendi. Sabah gördükleri karşısında adeta hayatlarının şokunu yaşayan bina sakinleri ise gördüklerine inanmakta güçlük geçti.

"Deprem olduğunu düşündüm"

Penceren gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Nurgül Kılıç, "Saat 05.00 sıralarında bir gürüldü ile uyandım. Deprem olduğunu düşündüm. Benim de tam camımım önünde oldu. Sonra balkona koştum bir baktım, balkon göçtü sandım. Komşulara haber verdim. Çatıda bir bölge uçmuş neresi bilmiyorum" sözlerine yer verdi.

"Şuan en az 20-30 bin TL zararım var"

Abdurrahman Öztürk ise, "Gece bir gürültü geldi, şimşek düştü sandık. Bizim aracın alarmı çaldı. Pencereden bakınca bir şey göremedim. Aşağı indik aracın bu halini gördüm. Çatı göçmüş. Çatı araçların üzerine düşmüş. Polise haber verdik. Tutanak tutuldu. 4 araçta hasar var. Beyaz araç bana ait. Şuan en az 20-30 bin TL zararım var. Kaput göçmüş, motor zarar görmüş. Böyle bir şey beklemiyorduk. Nasıl oldu biz de anlamadık. Kırmızı uyarı vardı ama çatının göçeceğini bilemedik. İyi ki gece oldu. Burada bir insan olduğunu düşünür müsünüz?" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü
Son dakika 3. sayfa: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü
Son dakika 3. sayfa: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tragger, Deprem, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Uçan çatının duvarı 4 aracın üzerine düştü, bahçe savaş alanına döndü - Son Dakika
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