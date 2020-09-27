Son dakika 3. sayfa: "Ucuz otel" dolandırıcılarına operasyon - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: "Ucuz otel" dolandırıcılarına operasyon

Son dakika haberi... Yüzlerce vatandaşı İzmir Çeşme'de ucuz otel vaadiyle internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla kandırıp milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 18 kişi, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı, 8 kişi tutuklandı.

Son dakika 3. sayfa:

Yüzlerce vatandaşı İzmir Çeşme'de ucuz otel vaadiyle internet siteleri ve kısa mesajlar yoluyla kandırıp milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 18 kişi, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı, 8 kişi tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; vatandaşları aldatmak ve yanıltmak üzere tasarlanan çeşitli internet sitelerinde ve "Çeşme'de denize sıfır Chios Otel'de 4 gece 5 gün her şey dahil yaz tatili sadece 999 TL son gün bu gün hemen ara 0232 90X XX XX www..beachresort.com" içerikli kısa mesajlarda, ucuz tatil ve konaklama adı altında Çeşme ilçesinde faaliyet gösterdiği belirtilen çeşitli otellerin reklam ve ilanlarının yayınlandığı, tasarlanan internet sitelerini çeşitli yöntemler kullanarak Google aramalarında üst sıralara taşıdıkları, müştekilerin reklamları yayımlanan otellere rezervasyon yaptırmak için SMS içeriğinde ve internet sitelerinde belirtilen iletişim numaralarıyla irtibata geçip ödeme kuruluşları aracılığıyla kredi kartlarından veya yönlendirildikleri banka hesaplarına para yatırmak suretiyle ödeme yaptıkları, müştekilerin rezervasyon yaptırdıkları tarihte Çeşme ilçesine gittiklerinde böyle bir otelin bulunmadığını öğrendikleri, şüphelilerin bu yöntem ile birçok kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

18 şüpheli şahıs gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde; suçta kullanıldığı tespit edilen banka hesaplarına İzmir ve Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerdeki kolluk kuvvetlerine müracaatta bulunan 73 müşteki tarafından para gönderildiği, şüphelilerce kullanıldığı tespit edilen banka ve ödeme kuruluşları nezdinde açılan hesapların işlem hacminin suç tarihi itibariyle 1 milyon 100 bin TL'den fazla olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının elde edilebilmesi amacıyla şüpheliler hakkında verilen arama, yakalama ve gözaltı kararını istinaden 22 Eylül tarihinde İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Yalova ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 18 şüpheli şahıs operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

8 kişi tutuklandı

Şüpheli şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, sahte oluşturulmuş acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları ve makbuzları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen delillerle sadece Çeşme değil başka şehir ve ilçelerde bulunan otel isimleri ve görsellerini kullanarak internet sayfaları oluşturdukları ve bu yöntem ile yüzlerce vatandaşı dolandırarak milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 9 şüpheliden Z.H. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.U., M.M.S., U.U., B.K., E.A., B.T., İ.B., H.A. isimli şahıslar ise tutuklandı.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşların mağdur olmamaları için, özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olmaları, gelen teklif içeriğindeki tesis resimlerinin, kurumsal logo/işaretlerinin doğruluğunun ve tesisin Kültür Turizm Bakanlığından belgeli olup olmadığının www.kulturturizm.gov.tr ve www.yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html URL adreslerinden, seyahat acentelerinin ise www.tursab.org.tr URL adresli internet sitelerinden sorgulanarak doğrulanması gerektiği, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. - İZMİR

Eş Zamanlı Operasyon, Çeşme, İzmir, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 'Ucuz otel' dolandırıcılarına operasyon - Son Dakika

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