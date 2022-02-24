Son dakika 3. sayfa: Ukrayna: "Rusya hastane vurdu, 4 ölü, 10 yaralı" - Son Dakika

Ukrayna, Rusya'nın Donbass bölgesinde hastane vurduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi. - DONETSK