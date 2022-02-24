Son dakika 3. sayfa: Ukrayna: "Rusya hastane vurdu, 4 ölü, 10 yaralı" - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ukrayna: "Rusya hastane vurdu, 4 ölü, 10 yaralı"

24.02.2022 17:56
Son dakika 3. sayfa: Ukrayna: "Rusya hastane vurdu, 4 ölü, 10 yaralı"

Son dakika habere göre Ukrayna, Rusya'nın Donbass bölgesinde hastane vurduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın Donbass bölgesinde hastane vurduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi. - DONETSK

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Ukrayna, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı Ukrayna, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı Ukrayna lideri Zelenski'den Anti-Putin koalisyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme yaptı Ukrayna lideri Zelenski'den Anti-Putin koalisyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme yaptı Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu

Ukrayna, Hastane, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ukrayna: 'Rusya hastane vurdu, 4 ölü, 10 yaralı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ukrayna: "Rusya hastane vurdu, 4 ölü, 10 yaralı" - Son Dakika
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