Son dakika 3. sayfa: Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi

21.04.2022 18:23
Son dakika 3. sayfa: Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi

Son dakika haber... Ukraynalı sivillerin, Rus ordusunun Harkov'a dün akşam saatlerinde düzenlediği bombardımandan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ukraynalı sivillerin, Rus ordusunun Harkov'a dün akşam saatlerinde düzenlediği bombardımandan kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya sivil yerleşim yerlerini vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun dün akşam saatlerinde Harkov kentine düzenlediği bombardıman sırasında siviller bombaların hedefi olmamak için panik halinde bir sağa bir sola kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - HARKOV

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Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanından kaçtığı anlar görüntülendi - Son Dakika


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