Son dakika haberi... Ümraniye'de haber alınamayan iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu - Son Dakika

Ümraniye'de haber alınamayan iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu

İSTANBUL - Ümraniye'de ailesinin 1 gündür haber alamadığı koltuk üretim imalathanesi sahibi Yıldırım Polat kendisine ait iş yerinin asansör boşluğunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, Ümraniye'de Yukarı Dudullu Mahallesi Çilek üzerinde bulunan koktuk üretim imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre koltuk üretim imalathanesi sahibi Yıldırım Polat geçtiğimiz gün işe gitmek üzere Çilek sokak üzerinde bulunan kendisine ait iş yerine geldi. Gün ortasına kadar çalışan Polat'tan öğlen saatlerinden sonra haber alınamadı. 1 gün sonra Yıldırım Polat'ın asansör boşluğunda tespit edildi. Olayı görenlerin ihbarı ile koltuk üretim imalathanesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Yıldırım Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polat'ın ölüm haberini alan yakınları koltuk üretim imalathanesinin önünde gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Aile yakınları arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.