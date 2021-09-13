Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı - Son Dakika

- (Özel) Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

Yoldan geçenler yangına aldırış etmedi

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde üzerinde park halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı. Dumanları fark eden bir temizlik görevlisi itfaiye ekiplerine durumu bildirirken kontrol altına alınan yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Servis aracından yükselen dumanları fark eden temizlik görevlisi ve aracın alevlere teslim olduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, dün sabah saat 06.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler servis aracını sardı. O esnada sokakta temizlik görevlisi olan bir personel araçtan yükselen duman ve alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği esnada cadde üzerinden geçen araç sürücüleri yangın tüpleriyle müdahale etse de yangın kontrol altına alınamadı. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Servis aracı içerisinde kimsenin olmayışı olası bir faciayı önlerken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Öte yandan meydana gelen yangın çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Neyse ki içinde kimse yoktu"

Olaya ilişkin konuşan Ferhat Özkahya, "Yakın bir arkadaşımızın servis aracı. Sabah saatlerinde aracın motor kısmındaki elektrik kaçağından dolayı yangın çıkmış. Temizlik çalışanı bir arkadaşta durumu fark edince itfaiyeye bildirmiş. Servis aracı park halindeydi. Neyse ki yangın esnasında içerisinde kimse yoktu. Kimse bir zarar görmedi. Araçta maddi hasar var" diye konuştu.