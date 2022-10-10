Ümraniye'de yol verme kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Ümraniye'de yol verme kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

10.10.2022 11:07

Ümraniye'de yol verme kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu Ümraniye'de yol verme kavgası kameradaİSTANBUL Ümraniye'de otomobil sürücüleri arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Ümraniye'de yol verme kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Ümraniye'de yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL Ümraniye'de otomobil sürücüleri arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı. Hafif ticari araç sürücüsüne sinirlenen otomobil sürücüsü yumruklarla müdahale etti. Hafif ticari araç sürücüsü otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin kavgayı ayırarak şahısları gözaltına almasıyla kavga sona erdi. Trafikte yaşanan korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Ümraniye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de yol verme kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de yol verme kavgasında tekmeler ve yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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