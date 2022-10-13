Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu B.Y. (25), K.K. (24) adlı şahıslar ile R.D. (19) adlı kadının üzerlerinde ve B.Y. isimli şahsın ikametinde 1476 adet sentetik ecza hapı, 10 bin 200 TL nakit para, 1 adet 9 mm kuru sıkı tabanca, uyuşturucu ve uyarıcı madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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