Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

13.10.2022 23:36
Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan biri kadın 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu maddelerle yakalanan biri kadın 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu B.Y. (25), K.K. (24) adlı şahıslar ile R.D. (19) adlı kadının üzerlerinde ve B.Y. isimli şahsın ikametinde 1476 adet sentetik ecza hapı, 10 bin 200 TL nakit para, 1 adet 9 mm kuru sıkı tabanca, uyuşturucu ve uyarıcı madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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