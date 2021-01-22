Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu satıcıları gözaltında - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu satıcıları gözaltında
22.01.2021 13:52
Son dakika haberler... Uyuşturucu satıcıları gözaltında Tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu satıcıları gözaltında
Tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütüne emdirilmiş esrar ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Tunalı mahallesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 23,86 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu maddeyle (53 adet satışa hazır vaziyette) yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler A.G. ve S.T., haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.
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