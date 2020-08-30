Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ticareti yapan engelli zanlı tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bedensel engelli zanlı tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.

Takibe alınan otomobil, bir süre sonra durduruldu. 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 2 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilin sahibi olduğu öğrenilen bedensel engelli E.G.G. ile N.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.G.G. tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA