Son dakika 3. sayfa: Vali Çelik: "Gördüğünüz eksikleri bana iletin" - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Vali Çelik: "Gördüğünüz eksikleri bana iletin"

Son dakika haberine göre Vali Ali Çelik, Kütahya İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'na katıldı.

Vali Ali Çelik, Kütahya İl Genel Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'na katıldı.

2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil


Kütahya Valiliğine atanan Vali Ali Çelik ziyaret ve çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vali Çelik ziyaretleri kapsamında Kütahya İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısına katılarak meclis üyeleriyle tanıştı.


Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen tanışma ziyaretine; İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.


Açış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Vali Ali Çelik'in Kütahya'ya atanmasının duydukları memnuniyeti belirterek, "Sayın Valim, Ankara bürokrasisinde üst düzey görev yaparken ilimize atanmanız ilimizde ve meclisimizde büyük bir heyecan ve olumlu beklenti havası oluşturmuştur. Sizin önderliğinizde bunu ilimiz adına bir avantaja dönüştüreceğimizden şüphemiz yoktur" dedi.


İl Genel Meclisi hakkında Vali Çelik'e bilgiler veren Yılmaz, "İl Genel Meclisimiz 13 ilçemiz 37 meclis üyesiyle temsil edilmektedir. Meclisimizde 4 siyasi partimizin üyesi bulunmaktadır. İyi bir birlik beraberliğe, Kütahya merkezli hedef ve görev anlayışına sahibiz" dedi.


"Kütahya İl Özel İdaresi ön sıralarda"


Yılmaz'ın ardından Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Genel Meclisi üyelerine seslendi. Kütahya İl Özel İdaresinin 51 il özel idaresi arasında en ön sıralarda olduğunu belirterek bunun büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, "Kendi içinde tutarlılığı, hizmet odaklı yaklaşımlarınız bana moral ve şevk verdi. Adaletle hükmetmek, adaletle karar almak, doğruyu yapmak yöneticilerin en büyük şiarı olmalı. Bunlara vesile kılacak sizlerle de çalışmak benim için büyük kazanç" dedi.


İl Özel İdaresinin öneminden söz eden Vali Çelik, istişare ve iş birliği vurgusu yaptı. İl Özel İdaresinin yaptıkları ve yapamadıklarıyla sorumlu olan önemli bir kurum olduğunu belirten Vali Çelik, "Devlet kurumsal organizasyonunun ildeki temsilcisi vali. Görevimizin bir kısmı da burada. İl Özel İdaresinin başkanı olarak her işin takipçisi olacağım. Meclisimizle beraber elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Buradaki temel nokta; istişare, bilgi birikimi, birikerek gelen şeyleri ileriye götürmek. Sürekli diyaloğa açık olmak lazım. Konu neyse sonuna kadar takipçisi olacağımdan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.


"Gördüğünüz eksikleri bana iletin"


Vali Çelik konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Gece gündüz devletin kurumsal organizasyonunun yapması gereken her görev alanında, her konuya ilişkin görmüş olduğunuz eksik ve yanlışı ya da yapılmayanları bana iletirseniz bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Bunu şikayet olarak kabul etmeyin. Devletin bekası için yapılması gerekenlerin takipçisi olmak adına bunun her vatandaşın sorumluluğu olduğu gibi siyasi bir yönünüz olduğu için sizin de ayrıca sorumluluğunuz."


Vali Çelik, konuların istişaresini yapabilmek ve takipçisi olmak için zaman zaman İl Genel Meclisi toplantılarına katılacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Musa Yılmaz, Kütahya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Vali Çelik: 'Gördüğünüz eksikleri bana iletin' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Vali Çelik: "Gördüğünüz eksikleri bana iletin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]