Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını

21.03.2022 17:04
Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını

Bir son dakika haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Boğazkesen Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Pesen isimli şahsa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını
Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını
Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını
Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını
Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını
Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını

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Boğazkesen, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Van'da ev yangını - Son Dakika
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