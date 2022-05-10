Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada - Son Dakika
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Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada

10.05.2022 09:45

Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada Polis memurunun yaralanmasına neden olan araçlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 'dur' ihtarına uymayarak bir polis memurunun yaralanmasına sebep olan ve içerisinde 32 düzensiz göçmenin bulunduğu araçlar, yapılan nefes kesen takip...

Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada

Polis memurunun yaralanmasına neden olan araçlarda 32 düzensiz göçmen yakalandı

VAN - Van'da 'dur' ihtarına uymayarak bir polis memurunun yaralanmasına sebep olan ve içerisinde 32 düzensiz göçmenin bulunduğu araçlar, yapılan nefes kesen takip sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, içerisinde göçmen şahısların bulunduğu bir minibüs durdurulmak istenildi. Kaçan minibüsü takip eden polis ekiplerinin önünü kesmek isteyen ve plakası bulunmayan öncü başka bir aracın sebep olduğu kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Devam eden takip sonucu durdurulan 2 araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 32 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli şahıs yakalandı. Muhtemel şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın da yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memurunu hastanede ziyaret etti. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada
Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada
Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada
Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada
Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada
Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada
Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada
Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nefes kesen göçmen kaçakçılığı operasyonu kamerada - Son Dakika


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