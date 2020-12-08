Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

08.12.2020 15:57
Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı, System.String[]

Son dakika haberler: Üsküdar'da Tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Üsküdar'da Tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camisi'nde 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 elektrik mühendisi, 1 itfaiye amiri, 1 makine ve ısı sistemleri mühendisi ile yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor dosyaya girdi.

"Bağdadi yapı nedeniyle alevler büyüdü"

Raporda, tarihi olan caminin duvarlarının bağdadi yapı sınıfına girdiği ve bu nedenle alevlerin kısa sürede caminin her tarafını sardığı aktarıldı. Caminin alttan ısıtma çoklu tesisat kabloları, görüntü sistemi ya da ses sistemi kablolarında meydana gelen ısının zamanla aleve dönüştüğü, daha sonra duvar içlerinden sinsice yayılıp her şeyi tutuşturarak büyüdüğü kaydedildi. Yangının 2 saatte kontrol altına alındığının belirtildiği raporda, yangının başlangıç noktasının elektronik ses sistemi ya da sistemin bulunduğu bölgedeki kablolarda oluşmuş ya da burayı besleyen başkaca kablolarda olabilecek elektriksel bir kaçağın meydana getirdiği ısı kaynağı yanmayı başlatarak genişlemesi sonucu yangına dönüşmüş olabileceği belirtildi.

"Kasıt yok, bilgisizlik ve dikkatsizlik var"

Olayda kasıt olmamakla birlikte bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu yangının meydana geldiği ve büyüdüğünün vurgulandı.

"Elektrik kablosundaki ısınma alev kaynağına dönüştü"

Raporda, yangının çıktığı bölgede bulunan ses sistemi, kamera kayıt sistemi ya da klima sistemindeki kablolarda veya bu düzenekleri besleyen elektrik kablosunda meydana gelen ısınmadan kaynaklı kablo izolasyon malzemesinde ergime/ısınma meydana geldiği, daha sonra alev kaynağına dönüştüğü, ısınmanın ise elektrik tesisatının çok eski olmasından ötürü muhtemel bir kaçaktan dolayı meydana geldiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yangın Raporunda, yangının çıkış noktasındaki elektriksel ekipmanlar veya bu ekipmanları besleyen elektrik kablolarının yangının çıkış kaynağı olduğunun değerlendirildiği hatırlatıldı.

Caminin yönetiminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olmasından ötürü camide Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yalnızca personel temin işini yürüttüğü belirtildi.

Vakıf yönetimi kusurlu: "Gerekli tedbirleri almadı"

Camide gereken teknik kontrol çalışmaların vakıf tarafından yürütülmesi gerektiğinin kaydedildiği raporda, vakıf camiinde yapılacak teknik kontrol işlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yetkisinin olmadığının anlatıldı. Raporda, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait camide alınması gerekli teknik tedbirlerin vakıf yönetimi tarafından alınması gerektiği, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme" suçlarından yürütülen soruşturma titizlikle sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Üsküdar, Vaniköy, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı         
15:28
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu         
14:51
Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi         
14:37
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar         
13:11
Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor         
12:49
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei