Son dakika 3. sayfa: Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır'da son kullanma tarihi geçen çocuk mamaları, süt ve süt ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği Ramazan denetimlerinde son kullanma tarihi geçen çok sayıda çocuk maması ile süt ve süt ürünleri ele geçirildi.

Bağlar Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle gıda denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelindeki iş yerleri ve firmalara yönelik gerçekleştirilen kontrollerde 20 kilogramdan fazla açık süt, kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünleri, bisküvi çeşitleri ile çocuk mamaları tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünler imha edilirken, bu ürünleri satan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

"Vatandaşımızın sağlığını korumak için hassas davranıyoruz"

Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından teslim alındıktan sonra imha edildi. İşletme sahipleri ve çalışanları kurallara uymaları konusunda bilgilendiren gıda denetim ekipleri, eksikleri olan esnafları da uyardı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı koşullarda hazırlanan gıdaları tüketmesi için denetimlerin yoğunlaşarak devam edeceğini söyledi. Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına gereken her türlü hassasiyeti gösteriyoruz" dedi. - DİYARBAKIR