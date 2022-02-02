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Son dakika 3. sayfa: Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını kaybetti

02.02.2022 19:48
Son dakika 3. sayfa: Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da akıllı kavşak çalışmasında direklere kamera takılırken vincin boşalması sonucu ağır yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Samsun'da akıllı kavşak çalışmasında direklere kamera takılırken vincin boşalması sonucu ağır yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Barış Bulvarı Kurtuluş Yolu Kavacık Kavşağı'nda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan akıllı kavşak çalışmasında taşeron firmada çalışan işçiler, direklere kamera taktıkları sırada vinç asansör boşalarak yarıya kadar düştü. Vincin sepetinde bulunan işçilerden Salih Demirkaya (20) ve Okan Can Kılıç (23) yaralandı. Vincin tepesindeki sepette kurtarılmayı bekleyen işçilerin yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, itfaiye merdiveni yardımlıyla bulundukları yerden aldığı yaralı işçileri ambulansa teslim etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerden Salih Demirkaya'nın duran kalbi hastanede müdahale edilerek yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan Salih Demirkaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybederken, ayağında kırık bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Okan Can Kılıç'ın ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını kaybetti

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Vinç kazasında ağır yaralanan genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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