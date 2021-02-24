Son dakika 3. sayfa: Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza

24.02.2021 13:13
Son dakika 3. sayfa: Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe kurallarına uymama' nedeniyle işlem yapıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe kurallarına uymama' nedeniyle işlem yapıldı.

İlçede bulunan Barış Manço Parkı'nda doğum günü kutlaması yapan grubu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar sonrası parka gelen polis ekipleri, doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye işlem yaptı. Polis şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe kurallarına uymama' nedeniyle toplam 4 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. Polis grubu, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyararak dağıttı.

O sırada parkta bulunan vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Son dakika 3. sayfa: Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza
Son dakika 3. sayfa: Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza

Doğum Günü Kutlaması, Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza - Son Dakika


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