Son dakika 3. sayfa: Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı

08.11.2020 17:27
Son dakika 3. sayfa: Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Kujtim Fejzulaı'nın 18 Eylül 2018'de Hatay'da yakalanarak 10 Ocak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Kujtim Fejzulaı'nın 18 Eylül 2018'de Hatay'da yakalanarak 10 Ocak 2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'nın başkenti Viyana'da 02.11.2020 günü saat 20.00 sıralarında Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulai isimli şahsın DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde dört kişi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu Kujtim Fejzulai polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Eylemci şahısla ilgili yapılan tetkikte 01.09.2018 günü Avusturya/Viyana'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek ülkemize giriş yaptığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay'da yakalanarak gözaltına alındığı, 19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği, 10.01.2019'da Avusturya'ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Avusturya, Viyana, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti Karantinasının ikinci gününde süt satmaya çıkan şahıstan pes dedirten çıkış: Korona morona yok! Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Aliyev ve eşinden zafer pozu Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Seçilmiş ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zafer konuşmasında annesini unutmadı Doğanlar Apartmanı'nın görevlisi, enkaz altındaki 17 kişiyi tek tek teşhis etti: O anları unutamadım
Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var         
17:21
Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu         
17:00
Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu         
16:30
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi Babasını ve eniştesini koronavirüs yüzünden kaybeden İkbal Gürpınar'ın annesi de aynı nedenle yaşamını yitirdi         
15:05
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı         
14:07
ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak         
13:43
Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı         
13:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek         
12:49
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti Maskesiz genç kız, karşıdan gelen çocuğun yüzüne hapşırıp yoluna devam etti         
11:30
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 17:39:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei