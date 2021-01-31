Son dakika 3. sayfa: Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti - Son Dakika

Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti

AKSARAY - Aksaray'da çocuğunun Kızılay'dan aldığı yardım parasını eşini ve çocuğunu darp ederek almak isteyen yabancı uyruklu ailenin kavgası polis merkezinde son buldu.

Olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hudadat M.isimli şahıs oğlu Amir Husseyin M.'yeKızılay tarafından verilen yardım parasını öğrenince sokak ortasında eşi Nikbak M.'nin elinden parayı almak istedi. Kadın ve çocuğu direnince adam önce çocuğunu sonra da eşini darp etti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşini ve çocuğunu darp eden babayı gözaltına alırken, aile ifadeleri alınmak için Aksaray Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.