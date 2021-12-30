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Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı

30.12.2021 18:35

Son dakika habere göre - Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeşi kimlik tespiti için DNA testi yapıldığı, kimlik tespitinin ardından da defnedileceği öğrenildi.

- Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı

İZMİR - İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeşi kimlik tespiti için DNA testi yapıldığı, kimlik tespitinin ardından da defnedileceği öğrenildi.

Yangın 24 Aralık saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle durum, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıktığı eve giren itfaiye ekipleri, 3 kardeşin cansız bedenini çıkardı. Yapılan incelemede çocukların Talha Menderes ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes oldukları belirlendi.

DNA testi yapıldı

Bayındır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cesetleri tanınmaz hale gelen kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınarak DNA testi yapıldığı belirtildi. DNA testi sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin Bayındır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı
Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı
Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı

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Aralık, Yangın, İzmir, Dna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yangında hayatını kaybeden 3 çocuk için DNA testi yapıldı - Son Dakika
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