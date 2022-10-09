Son dakika 3. sayfa: Yangının ardından vahşet çıktı...17 yaşındaki kız katledilmiş

Yangının ardından vahşet çıktı...17 yaşındaki kız katledilmiş

17 yaşındaki kızı, annesinin eski sevgilisi öldürüp, delilleri karartmak amacıyla yakmış

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, 17 yaşında genç Büşra'nın cesedi ile karşılaştı. Olay yerindeki birçok şüpheden yola çıkan polis ekipleri, cinayet şüphesi üzerinde durdu. Olayı, annenin eski erkek arkadaşının öldürdüğünü belirleyen ekipler, zanlıyı iki saat içinde yakaladı.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın yandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, genç kızın odasında birçok emareden şüphelendi. Genç kızın cenazesi ise detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi. Burada yapılan ilk incelemede de, adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu. Yangının hemen ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, annenin eski sevgilisi T.Y.'yi gözaltına aldı Genç kızın katil zanlısının, annesinin eski erkek arkadaşı olan T.Y.'nin eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığını ve ardından öldürdüğünü belirledi. Zanlının ardından ise delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığını öğrenildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kızın katil zanlısı, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.