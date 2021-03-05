Son dakika 3. sayfa: Yanlışlıkla ilaç içen çocuk ölümden döndü - Son Dakika

Zonguldak Alaplı ilçesinde 3 yaşındaki çocuk evde bulduğu hapları içince ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinde evde bulunan bir kutu ateş düşürücü ilaçlardan içen 3 yaşındaki M.Ç. rahatsızlanması üzerine Alaplı Devlet hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve içtiği ilaçtan zehirlendiği belirtilen M.Ç. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İçtiği ilaçlar nedeniyle zehirlendiği anlaşılan ve tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK