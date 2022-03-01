Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti - Son Dakika

- Yaramazlığın sonu hastanede bitti

MALATYA - Malatya'da pencere kenarında oyun oynarken, ayağını parmaklıklara sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye yetişti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Evliya sokak içerisinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 7 yaşındaki küçük kız çocuğu oyun oynarken, çıktığı pencerenin parmaklıklarına ayağını sıkıştırdı. Küçük kızın sıkışan ayağını bulunduğu yerden çıkaramayan aile üyeleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren bir çalışmanın ardından küçük kızın sıkışan ayağı bulunduğu yerden çıkardı.

Küçük kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, derin bir nefes alan üyeleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.