Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti

01.03.2022 03:31

Son dakika haberler: - Yaramazlığın sonu hastanede bitti Malatya'da pencere kenarında oyun oynarken, ayağını parmaklıklara sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye yetişti.

- Yaramazlığın sonu hastanede bitti

MALATYA - Malatya'da pencere kenarında oyun oynarken, ayağını parmaklıklara sıkıştıran küçük kızın imdadına itfaiye yetişti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Evliya sokak içerisinde bulunan bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 7 yaşındaki küçük kız çocuğu oyun oynarken, çıktığı pencerenin parmaklıklarına ayağını sıkıştırdı. Küçük kızın sıkışan ayağını bulunduğu yerden çıkaramayan aile üyeleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren bir çalışmanın ardından küçük kızın sıkışan ayağı bulunduğu yerden çıkardı.

Küçük kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, derin bir nefes alan üyeleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti
Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti
Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti

YORUMLAR
500
Son dakika: Ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Son dakika: Ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Oyun sırasında parmağı parmaklıklara sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye koştu Oyun sırasında parmağı parmaklıklara sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye koştu

Yeşilyurt, Malatya, oyunlar, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 03:37:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yaramazlığın sonu hastanede bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement