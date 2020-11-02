- Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

- Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
02.11.2020 21:06
- Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban, korona virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Orhan Çoban, korona virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu
İSTANBUL - Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çaban, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilçam'da garson rolleriyle tanınan ve 150'nin üzerinde filmde rol ayan Orhan Çoban, vefat etti. Korona virüs nedeniyle Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır tedavi gören 82 yaşındaki Orhan Çoban'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle Çoban için tören düzenlenmeyeceği, Topkapı'da aile kabristanında defnedileceği belirtildi.
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