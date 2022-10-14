Son dakika haberi | Yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'da yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Süleymanpaşa- Marmaraereğlisi yolcu otobüsünde, vatandaşın cebinden içerisinde 3 bin 500 TL bulunan cüzdanının çalınması polisi alarma geçirdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.Y. Çorlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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