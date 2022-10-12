Son dakika 3. sayfa: Yolda kalan otobüsün imdadına polis ekipleri yetişti

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde yolda kalan bir otobüs, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Umurlu Mahallesi mevkiinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak yolda kaldı. Yolda kalan otobüs ve yolcuların imdadına ise polis ve bölge sakinleri yetişti. Denizli Karayolu üzerinde meydana gelen olayda trafik güvenliğinin sağlanmasının ardından polis ekipleri ve vatandaşlar, arızalanan otobüs yol kenarına iterek çekti. Bir süre yol kenarında bekleyen otobüsün yolcuları ise bölgeye gönderilen başka bir otobüse aktarıldı. - AYDIN