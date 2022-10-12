Son dakika 3. sayfa: Yolda kalan otobüsün imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Yolda kalan otobüsün imdadına polis ekipleri yetişti

12.10.2022 10:40
Son dakika 3. sayfa: Yolda kalan otobüsün imdadına polis ekipleri yetişti

Son dakika gelişmesine göre Aydın-Denizli Karayolu üzerinde yolda kalan bir otobüs, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi.

Aydın- Denizli Karayolu üzerinde yolda kalan bir otobüs, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Umurlu Mahallesi mevkiinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle arızalanarak yolda kaldı. Yolda kalan otobüs ve yolcuların imdadına ise polis ve bölge sakinleri yetişti. Denizli Karayolu üzerinde meydana gelen olayda trafik güvenliğinin sağlanmasının ardından polis ekipleri ve vatandaşlar, arızalanan otobüs yol kenarına iterek çekti. Bir süre yol kenarında bekleyen otobüsün yolcuları ise bölgeye gönderilen başka bir otobüse aktarıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Denizli, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yolda kalan otobüsün imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yolda kalan otobüsün imdadına polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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