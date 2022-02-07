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Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

07.02.2022 11:05

Son dakika haberler... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı Esenyurt'ta korkunç kaza; 2 yaralı Esenyurt'ta hızla gelen bir araç, yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Esenyurt'ta korkunç kaza; 2 yaralı

İSTANBUL - Esenyurt'ta hızla gelen bir araç, yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte çarptı. Kazanın etkisi ile kanlar içinde yere savrulan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o korkunç kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 09.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hızla hareket eden bir araç, yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte çarptı. Kazanın etkisiyle yaşlı çift kanlar içerisinde yere savrulurken, olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. O sırada yoldan geçen bir ambulans ambulansı durduran vatandaşlar, sonrasında polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaşlı çifti hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise araç sürücüsünü ifade almak için karakola götürdü. Yaşanan o korkunç kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kafasından kanlar akıyordu"

Kaza anlarını anlatan Levent Hocaoğlu, "Bir amca ile kadına araba çarptı. Karşıdan karşıya geçerken yaşandı kaza. Yerlerde biraz ıslaktı herhalde ondan duramadı araç. Yaşlı amcanın durumu kötü gibiydi. Kafasından kanlar akıyordu ve iç kanamasının olabileceği söyleniyordu. Kadının durumu ise biraz daha iyiydi. Ambulans geldi ve çifti hastaneye götürdü. Polis geldi sonrasında sürücüyü ifade için karakola götürdü" dedi.

Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

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Esenyurt, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Yolun karşısına geçmek isteyen çifte araba çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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