Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü - Son Dakika

Yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polis ekiplerince evine götürüldü

AKSARAY - Aksaray'da ikamet ettiği evden ayrıldıktan bir süre sonra yolunu kaybeden görme engelli vatandaş polisin yardımıyla kardeşinin evine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi 5850 sokaktaki ikametinden ayrılarak Paşacık Mahallesi 1611 sokağa gelen görme engelli Nevzat Altuntaş bir süre sonra yolunu kaybederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri görme engelli vatandaşı alarak polis aracına bindirdi. Babasının evine gitmek istediğini söyleyen görme engelli yaşlı adam polis otosuyla Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Sefa Altınsoy Caddesinde bulunan Altuntaş Apartmanında yaşayan kardeşi Kadir Altuntaş'a teslim edildi. Polis ekibinin kollarında merdivenlerden çıkarılarak kardeşine teslim edilen görme engelli yaşlı adam, "Haydi sağ olun" diyerek eve girdi.