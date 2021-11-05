Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen can salları ve lastik bot içerisindeki 75 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Kasım akşamı saat 21.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 17 düzensiz göçmen, görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 4 Kasım sabahı saat 04.30 sıralarında da Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Aynı gün, saat 06.55 sıralarında Özdere ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine yine bölgeye intikal eden sahil güvenlik ekipleri, burada da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartıldı. Göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR