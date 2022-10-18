Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.10.2022 10:05
Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son dakika haber... Yunanistan'ın geri ittiği 47 düzensiz göçmen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği 47 düzensiz göçmen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terkedilen toplam 47 düzensiz göçmen Kuşadası ilçesi zeytinlik açıklarında Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile müşterek çalışma sonucu kurtarıldı. Kurtarılan 47 düzensiz göçmen işlemlerinin bitmesini müteakip Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Jandarma, Kuşadası, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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