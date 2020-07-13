Son dakika 3. sayfa: Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan böyle görüntülendi
Gelen son dakika haberine göre Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan böyle görüntülendi Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sele ve heyelana neden oldu.
Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan böyle görüntülendi
ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış sele ve heyelana neden oldu. Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış etkisini artırarak heyelan ve su baskınları meydana geldi. Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın da üçüncü büyük barajı olacak Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi. Yağmur sularından dolayı meydana gelen taşkınlar baraj şantiyesine zarar verdi. Kara yolundaki iki tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken geniş güvenlik önlemleri alındı, bölgeye araç girişine izin verilmedi. Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler yolun açılması için çalışmaya başladı. Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 00:44 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Yusufeli Barajı şantiyesinde sel ve heyelan böyle görüntülendi - Son Dakika
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