Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon

18.01.2022 10:53
Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon

Son dakika haberleri: Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren KOM Şubesi ekipleri, Uzunköprü Habip Hoca Mahallesi'nde D.D. ve U.S. evlerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 48.04 gram bonzai, 8.32 gram metamfetamin, 0.07 toz esrar, 1.51 gram skunk, bir ecstasy hap,12 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam bong aparat ve bir adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi.

Operasyonda D.D. ve U.S. isimli iki zanlı, Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında gözaltına alındı. - EDİRNE

YORUMLAR
500

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon - Son Dakika


Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim         
16:06
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
15:41 Kedi ve köpek mamalarının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verildi
15:38 Bakanlık 10 soruda anlattı! İşte kur korumalı mevduatın detayları
15:35 Metro inşaatında feci kaza! İşçi, kullandığı iş makinesi ile birlikte 25 metreden aşağı düştü
15:20 1 milyon yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar! İşte "Gökyüzü adalarında" yaşayan kuşlar
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazına ilişkin son açıklama: İnşallah 2023'e yetiştireceğiz
15:03 Bir futbol sahasının yarısı büyüklüğündeki gezegen 4 Şubat'ta Dünya'ya el sallayacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 16:36:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Zehir tacirlerine operasyon - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement