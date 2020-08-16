Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı
Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce caddede silahla etrafa ateş açtı.
Zonguldak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce caddede silahla etrafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar bir evin camını kırdı, kamyonet ve bir otomobile isabet etti.
İddialara göre, Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde dün akşam meydana gelen kavganın ardından bugün de kimliği belirlenemeyen bir saldırgan veya saldırganlar sokak üzerine geldi. Silahı ile çevreye ateş açmaya başlayan saldırganı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahtan çıkan kurşunlar bir evin mutfak camına isabet etti. Kurşunlar sokak üzerindeki bir kamyonet ile bir otomobile de isabet etti. Olayın faili ya da failleri hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sokağın trafiğe kapatılmasının ardından bölgedeki delilleri topladı. Çok sayıda boş kovan bulunurken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:22
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Zonguldak'ta ev ve araçlar kurşunlandı - Son Dakika
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