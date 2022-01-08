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Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi

08.01.2022 23:15
Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şanlıurfa Akçakale hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerimizin şehit olmasının ardından PKK/YPG hedefleri vuruldu. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Akçakale hudut hattında askeri araç geçişi sırasında, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askeri personel şehit oldu.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale sınır hattında EYP saldırısının ardından, ateş destek vasıtalarıyla PKK/ YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PKK/YPG HEDEFLERİ VURULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akçakale sınır hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İlk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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