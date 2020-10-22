3. Türkiye 2023 Zirvesi - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver (1)

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, şehirlerde uygulanacak akıllı şehir uygulamaları için teknik şartnameleri hazırladıklarını belirterek, "Şehirlerde uygulanacak bütün akıllı şehir sistemleri, Bakanlığımızın hazırladığı şartnameye uygun olarak gerçekleşecek. 7 gün 24 saat yaşayan şehirler oluşturacağız. Şehirlerimiz, dünya şehirleriyle yarışacak bir noktaya ulaşacak." dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen "Geleceğin Şehirleri" paneline katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Bakanlığın başlattığı akıllı şehirler çalışması hakkında bilgi vererek, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın 2020-2023 dönemlerini kapsayan bir plan olduğunu hatırlattı.

Tüm şehirlerin entegre olduğu bir sisteme ihtiyaç olduğunu dile getiren Suver, şunları kaydetti:

"Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme projesini başlattık, projeyi 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Proje kapsamında, 2021 Haziran ayına kadar 81 ilimizde yerel yönetimlere akıllı şehirler konusunda ve yerel yol haritalarını oluşturmaları yönünde rehberlik eğitimleri düzenleyeceğiz. Belediyelerimizi bu konuda hazır hale getireceğiz.

Akıllı şehirlere geçiş sürecinde kullanılacak teknolojilerin birbirine uyumlu, birlikte çalışabilmelerini önemsiyoruz. Akıllı şehir sistemlerini ve üretilen verilerin standartlarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla dünyada bir ilk olan Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi'ni de 2021 yılına kadar tamamlamayı hedefledik."

Suver, "Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi" ile veri toplamadan işlemeye ve veri paylaşımına kadar tüm standartların ülke ölçeğinde belirleneceğini bildirdi.

Şehirlerde uygulanacak akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir enerji, sulama, su kayıp-kaçak izleme sistemleri, aydınlatma, atık toplama ve bina sistemleri gibi önemli akıllı şehir uygulamaları için teknik şartnameleri hazırladıklarını aktaran Suver, şehirlerde uygulanacak bütün bu sistemlerin Bakanlığın hazırladığı şartnameye uygun olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Suver, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nda belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için mevzuat çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Mevzuat taslakları 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak. Bir diğer çalışmamız ise tüm şehirlerimizi kapsayan Akıllı Şehir Endeksi. Bu kapsamda, belediyelerimize hazırladığımız, Akıllı Şehir Endeks Modeli'ni gönderdik. 35 ilde yaptığımız bu çalışmayla, 2020 yılı sonuna kadar 81 ilimizin Akıllı Şehir Endeksi'ni hazırlamış olacağız. Ayrıca, akıllı şehir proje yönetimi standartlarını da belirliyoruz. Böylece tüm belediyelerimiz, akıllı şehir projelerini standart bir yapıda yönetebilecek."

"Geleceğin güçlü Türkiye'si için güçlü şehirleri hep birlikte oluşturacağız"

Online'a taşıdıkları hizmetler hakkında bilgi veren Suver, bu sayede süreçlerin verimliliğini sağladıklarını söyledi. Suver, yapılan çalışmalarla şehirlerin gelişeceğini ve günlük hayatın kolaylaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kentleşmeden kaynaklı sorunlar en aza inecek, akılı şehirlere dair sosyal ve kültürel etkinliğimiz artacak, 7 gün 24 saat yaşayan şehirler oluşturacağız. Şehirlerimiz, dünya şehirleriyle yarışacak bir noktaya ulaşacak.

Şehirlerimize yaptığımız her bir yatırım, medeniyete yaptığımız bir katkı, geleceğe yaptığımız bir yatırım olacak. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Geleceğin güçlü Türkiye'si için güçlü şehirleri hep birlikte oluşturacağız."

"Dünyada doğayı koruma anlayışı yetersiz ve şehirlerimizin ihtiyacını karşılamıyor"

Hasan Suver, iklim değişikliği dolayısıyla yaşanan afetlere işaret ederek, yapılan afet planlamalarına ilişkin bilgi verdi.

Suver, dünyanın bir afetler dönemi yaşadığını belirterek, doğaya egemen olma anlayışının, bugün insanoğlunu iklim krizi ile karşı karşıya getirdiğini söyledi.

İklim krizi kaynaklı afetlerin eskiye göre daha sık yaşanmaya başladığına işaret eden Suver, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afetler nedeniyle meydana gelen zararları gidermek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Asıl önemli olan, olası bir afetle karşı karşıya kaldığımızda vatandaşlarımızın en zararla o afetten etkilenmelerini sağlamak.

Bugün dünyada doğayı koruma anlayışı artık yetersiz ve şehirlerimizin ihtiyacını maalesef karşılamıyor. Biz de Bakanlık olarak yeni bir bakış açısıyla her bir bölgemizin ekonomik, çevresel ve sosyal karakterlerini göz önünde bulundurarak 7 bölgemiz için ayrı planlar ürettik. Geçtiğimiz yıl Karadeniz Bölgesi için hazırladığımız eylem planını açıkladık, kalan 6 bölgenin eylem planları için çalışmalarımız sürüyor."

Eylem planları kapsamında yapılan çalışmaları ve planların içinde yer alan kriterleri paylaşan Suver, şehirleri tel tek ele alarak iklim değişikliğinin etkilerini asgari düzeye indirecek çalışmaları hayata geçireceklerini bildirdi.

Suver, "Ayrıca tüm yerel yönetimlerimiz, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarını hazırlayacaklar. Bu eylem planlarımız 81 ilimizin iklim krizi ile mücadele çalışmalarında önemli yol haritası olacak." diye konuştu.