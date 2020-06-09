Son dakika... 3 yıl önce işlenen demirci ustası cinayeti aydınlatıldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde 3 yıl önce öldürülen demirci ustası Murat Kocairi cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Soma ilçesinde 22 Eylül 2017 tarihinde ailesinin haber alamadığı evli ve 2 çocuk babası Murat Kocairi (35) İstasyon Mahallesinde kendi işlettiği demirci dükkanına 1 kilometre uzaklıkta zeytinlik alanda darp edildikten sonra silahla öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları sonucu olayla ilgili 2020 yılının ocak ayında Manisa Cinayet Büro Amirliği görevlendirildi. Olayla ilgili uzun süren çalışmalar sonucu cinayet, olayın üzerinden geçen 3 yıl sonra aydınlatıldı. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Murat Kocairi cinayeti ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 5 adet tabanca, 5 adet pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. (27) ile başka suçlardan yakalaması bulunan R.Y. (43) tutuklandı. H.Ş., Y.S. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Elazığ'dan Manisa'ya getirilen M.F.A.'nın ise sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edileceği bildirildi.

OLAY

Olay 22 Eylül 2017 tarihinde Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Hatunköy yolu üzerinde demircilikle uğraşan tarım makineleri tamir bakım ustası olduğu öğrenilen Murat Kocairi (35)'den akşamdan bu yana haber alınmaması nedeniyle ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde Murat Kocairi Esentepe yolu üzerinde ölü olarak bulundu.

(İHA)