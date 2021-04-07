Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 3 yıldır "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hibe Mahallesi baraj yolu üzerinde yapılan uygulamada 3 yıldır "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E. (34) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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