19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hibe Mahallesi baraj yolu üzerinde yapılan uygulamada 3 yıldır "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E. (34) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

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