Son dakika... 3 yıldır kayıp Zehra ve Korhan'ı öldürdüğü öne sürülen besici hakkına çifte müebbet istendi - Son Dakika

Son dakika... 3 yıldır kayıp Zehra ve Korhan'ı öldürdüğü öne sürülen besici hakkına çifte müebbet istendi

Son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Aydıner, suçlamayı kabul etmeyerek, ikiliye ne olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Son dakika... 3 yıldır kayıp Zehra ve Korhan'ı öldürdüğü öne sürülen besici hakkına çifte müebbet istendi, System.String[]

ISPARTA'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Aydıner, suçlamayı kabul etmeyerek, ikiliye ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. Savcı ise Aydıner'in mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında çifte cinayeti itiraf ettiğini bildirerek, 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, tutuklanırken, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİTutuklu Ali Aydıner hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Aydıner'in SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç, annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin ile taraf avukatları hazır bulundu.'BENİM ARABAYI YARIN BABAMA TESLİM ET'Duruşmada sanık Ali Aydıner, Zehra ile Korhan'ın kendisine ait Yazısöğüt köyünde bulunan çiftlik evine geldiğini, birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gitiklerini anlattı. Bir süre sonra Korhan'ın başka bir araçla geri gelip, kendisine "Benim arabayı yarın babama teslim et" dediğini öne süren Aydıner, "Onları ben öldürmedim, ne olduğunu da bilmiyorum" dedi. 'KORHAN, ZEHRA'YI ÖLDÜRDÜ, BEN DE KORHAN'I ÖLDÜRDÜM'Mahkeme başkanının, "Olaydan sonra, Özlem ile onun evinde buluştuğunuz ve burada yaptığınız konuşma kayıtlarında, 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dediğin tutanaklarda yer alıyor. Buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine de Sanık Ali Aydıner, kendisine oyun oynandığını, gerçekleri Korhan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşi Özlem Singeç'in bildiğini öne sürdü.İKİ KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİDuruşmada, savcı, sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanık avukatının savunma için süre istediği duruşma ertelendi.


Mahkeme, Isparta, Cinayet, Savcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 3 yıldır kayıp Zehra ve Korhan'ı öldürdüğü öne sürülen besici hakkına çifte müebbet istendi - Son Dakika

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