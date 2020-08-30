Son Dakika: 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel meşale gösterisi - BURSA - Son Dakika

Bursa'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Uludağ eteklerinde yakılan 1000 meşale görsel şölen oluşturdu.
Merkez Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerinde bulunan Kuştepe Mahallesi'nde, Zafer Bayramı dolayısıyla çok sayıda meşale dağıtıldı.
Saat 21.00'da okunan İstiklal Marşı'yla aynı anda yakılan 1000 meşale, görsel şölen oluşturdu.
Uludağ eteklerindeki görsel şölen havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 23:19 - Kaynak: AA
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