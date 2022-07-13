Son dakika haber... 5 DAKİKALIK YANGINDA, 40 DÖNÜM ARPA TARLASI KÜL OLDU - Son Dakika
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Son dakika haber... 5 DAKİKALIK YANGINDA, 40 DÖNÜM ARPA TARLASI KÜL OLDU

13.07.2022 19:12

Son dakika gündem haberi: ESKİŞEHİR'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 40 dönümlük arpa ekili arazı kül oldu.

ESKİŞEHİR'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 40 dönümlük arpa ekili arazı kül oldu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde Ahmet Erer'e ait 45 dönümlük arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayın alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen 2 itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz yangında müdahale etti. Alevlerin tarla yanındaki siteye sıçraması engellenirken, yaklaşık 40 dönümlük arpa ekili arazi yanarak kül oldu. Site sakinlerinden Ahmet Taşçı, dumanları görerek ekiplere yardım ettiğini ifade ederek, 'Ben evde oturuyordum, dumanı gördüm. Uzaktan da itfaiye sesi geliyordu. Hemen olay yerine koştum. İlk etapta rüzgar ters istikametteydi ama bir anda rüzgar yön değiştirdi, evlere doğru gelmeye başladı. İtfaiye gelince onların hortumuna yardımcı olduk. Yangın yarım saatlik bir çalışmayla söndürüldü dedi.

ALEVLERİN YAYILMASI 5 DAKİKA SÜRDÜ

Abidin Yüksel ise yangının 5 dakika içerisinde rüzgarın etkisiyle tüm tarlaya yayıldığını belirterek, 'Yangını güvenlikçi arkadaş görmüş. Yaklaşık 5 dakika içinde bütün tarlayı sardı. Çok rüzgar vardı. Rüzgarın şiddeti ile siteye de sıçrayabilirdi. Büyük bir felaket geçti. Sonrasında itfaiye gelip söndürdü şeklinde konuştu. Tarladaki yangından yükselen dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Tepebaşı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 5 DAKİKALIK YANGINDA, 40 DÖNÜM ARPA TARLASI KÜL OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... 5 DAKİKALIK YANGINDA, 40 DÖNÜM ARPA TARLASI KÜL OLDU - Son Dakika
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