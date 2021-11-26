Son Dakika | 30 yıl hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı

Son dakika haberleri... VAN'da, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı.

VAN'da, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya bulundurma' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D.'nin, Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Operasyon başlatan ekipler, dün saat 05.00 sıralarında S.D.'yi Testilli mezrasında 3 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarma, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 30 yıl hapisle aranan hükümlü, operasyonla yakalandı - Son Dakika

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