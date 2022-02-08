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30 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI, TESLİM OLUP AİLESİYLE BULUŞTU - Son Dakika

30 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI, TESLİM OLUP AİLESİYLE BULUŞTU

08.02.2022 11:39

MERSİN'de 30 yıl önce PKKKCK terör örgütüne katılan O.D., polisin ikna çalışmasıyla teslim oldu.

MERSİN'de 30 yıl önce PKKKCK terör örgütüne katılan O.D., polisin ikna çalışmasıyla teslim oldu. Ailesiyle hasret gideren O.D., 'Mersin'deki emniyet personelinin çalışmasıyla, verdiği güvenle teslim oldum. Bütün söylenenler yalan, işkence kötü muamele olmadı dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1992 yılında terör örgütüne katılan O.D.?nin ailesiyle görüşüp ikna çalışması başlattı. Ekipler, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan O.D.?yi ikna edip, teslim olmasını sağladı. O.D., işlemlerinin ardından ailesiyle buluştu. Ailesiyle hasret gideren O.D. örgütün ideolojik propagandasına kanarak dağa çıktığını belirterek şöyle konuştu

Oradaki yaşam zor, her gün ölümle karşı karşıya kalıyoruz. Kaç kere teslim olmaya niyetim olsa da oradaki örgüt mensupları 'Sakın gitmeyin. Türkiye Cumhuriyeti sizi yakalar, işkence yapar, cezaevine atar ömür boyu oradaki kalırsınız' dedi. Ben buna inanmadım. Mersin'deki emniyet personelinin çalışmasıyla, verdiği güvenle teslim oldum. Bütün söylenenler yalan, işkence kötü muamele olmadı. Bana ailesel bir yaklaşım sergilediler. Mutluyum, herkese teşekkür ederim. Diyarbakır annelerine buradan selam gönderiyorum. Oradaki mücadelelerine destek veriyorum. İnşallah onlar da en kısa zamanda evlatlarına kavuşur. Benim yaşadığım mutluluğu onlar da yaşasınlar.

30 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI, TESLİM OLUP AİLESİYLE BULUŞTU
30 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI, TESLİM OLUP AİLESİYLE BULUŞTU
30 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI, TESLİM OLUP AİLESİYLE BULUŞTU

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Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 30 YIL ÖNCE TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI, TESLİM OLUP AİLESİYLE BULUŞTU - Son Dakika


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