Son Dakika | 30 yıllık savaş uçağı vatandaşlar tarafından ittirilerek yerine konuldu - Son Dakika

Son Dakika | 30 yıllık savaş uçağı vatandaşlar tarafından ittirilerek yerine konuldu

Bir son dakika haberine göre Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görev yaptıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan göklerin emektar terminatörü Phantom F-4E savaş uçağı, kullanılacağı Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ittirilerek yerine konuldu.

Türk Hava Kuvvetlerinde 30 yılı aşkın görev yaptıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan göklerin emektar terminatörü Phantom F-4E savaş uçağı, kullanılacağı Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ittirilerek yerine konuldu.

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Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 30 yılı aşkın uçuş görevlerinde bulunan Phantom F-4E savaş uçağı, parçalarıyla birlikte 3 tıra yüklenerek geçtiğimiz hafta Antalya'ya ulaştı. Tır üzerinde karayoluyla 6 saatlik bir yolculuğun ardından akşam saatlerinde Antalya'ya konvoy eşliğinde getirilen uçak, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim amaçlı kullanılacak.


Eğitim için kullanılacak uçağı ittirerek yerine yerleştiren okul yönetimi, o anların görüntüsünü paylaştı. Okul müdürü Haldun Çevik, "Hayatımda traktör ittirdim, araba ittirdim, F-E4 Phantom ittirmek de varmış" yazısıyla sosyal medya hesabından paylaştı. - ANTALYA

Anadolu Lisesi, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 30 yıllık savaş uçağı vatandaşlar tarafından ittirilerek yerine konuldu - Son Dakika
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